Torek, 22. avgusta 2023

Nad zahodno, srednjo in južno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam zelo topel zrak.

Prevladovalo bo jasno vreme, še bo vroče, popoldne bo v hribih rahlo oblačno z možnostjo kratkotrajnih neviht. Temperature bodo še visoke za ta čas. Dopoldne bo ob morju pihal rahel vetrič, popoldne pa zmerni vetrovi raznih smeri.

Pretežno jasno bo, dopoldne bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 31 do 34, v Vipavski dolini in na Goriškem do 36 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA