Torek, 22. decembra 2020

Nad vzhodno in južno Evropo ter nad Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Z vetrom zahodnih smeri k nam v višinah doteka vlažen in razmeroma topel zrak.

Od obale do predalpskega pasu, ki gleda proti nižini bo spremenljivo do bolj oblačno vreme zaradi nizke oblačnosti. V hribih bo jasno do rahlo oblačno zaradi visokih kopren. Ponoči bodo možne meglice ali krajevna megla.

Danes bo sprva pretežno oblačno. Popoldne se bo predvsem na vzhodu delno razjasnilo, zapihal bo jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER