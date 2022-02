Torek, 22. februarja 2022

Nad severnim delom Evrope je globoko ciklonsko območje. Nova vremenska fronta se bliža Alpam in bo popoldne prešla Slovenijo.

Povsod po deželi bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme. Do popoldneva bo v visokogorju pihal močan severozahodnik.

Pretežno jasno bo, zjutraj bo po kotlinah osrednje Slovenije nekaj megle. Čez dan bo pihal okrepljen veter severnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo okoli 0, v alpskih dolinah do -5, najvišje dnevne od 6 do 11, na Primorskem do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER