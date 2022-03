Jasno bo po vsej deželi. Po nižinah bo lahko ponekod zmrzovalo, ob morju bo pihala zmerna burja, še zlati proti večeru.

Jasno bo. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.

Jutranje temperature bodo od -7 do -1, na Primorskem od 0 do 4, najvišje dnevne od 11 do 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER