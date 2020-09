Torek, 22. septembra 2020

Prevladovalo bo oblačno vreme, pojavljale se bodo zmerne do močne padavine. Možne bodo tudi krajevne plohe in kakšna nevihta, ki bo verjetnejša ob morju, v spodnji nižini in Predalpah. Ob morju bo zapihal jugo.

Danes bo na severovzhodu razmeroma sončno in večinoma suho. Drugod bo spremenljivo, na zahodu pretežno oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo možne plohe in posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter južnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER