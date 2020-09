Nad srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi vzhodnimi vetrovi nad naše kraje doteka hladnejši in bolj suh zrak.

Danes bo na vzhodu razmeroma sončno, drugje se bo pooblačilo, padavine bodo čez dan zajele zahodne in osrednje kraje. Zapihal bo jugozahodni veter. Jutri bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Na vzhodu bo deloma sončno in suho. Jugozahodnik se bo okrepil.

Zvečer se bodo iznad nad sever Jadrana prehodno razširile padavine.