Nad vzhodno in srednjo Evropo ter nad Balkanom in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi vetrovi priteka k nam od zahoda razmeroma topel in v nižjih zračnih plasteh razmeroma vlažen zrak.

Danes bo pretežno jasno, le na Primorskem bo predvsem dopoldne nekaj nizke oblačnosti. Čez dan bo še topleje. V sredo bo povsod pretežno jasno.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER