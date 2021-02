Torek, 23. februarja 2021

V hribih bo jasno vreme; v nižinskem pasu in na obali bo prisotna nizka oblačnost, od popoldneva se bo zjasnilo. V najhladnejših urah se bo lahko pojavljala megla.

Večinoma jasno bo, zjutraj in dopoldne bo na Primorskem in v osrednji Sloveniji nekaj nizke oblačnosti, ponekod na severovzhodu bo kratkotrajna megla.

Jutranje temperature bodo od -3 do 5, ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 14 do 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER