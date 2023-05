Torek, 23. maja 2023

Prevladovalo bo lepo jasno vreme; prisotna bo le visoka in tanka oblačnost. V gorah bo v popoldanskih urah vreme bolj spremenljivo z možnostjo krajevnih neviht. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo sprva povsod jasno, sredi dneva in popoldne pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Pojavljati se bodo začele krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo verjetnejše v severni in zahodni Sloveniji.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA