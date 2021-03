Prevladovala bo zmerna oblačnost. Zjutraj bo burja ponehala, čez dan pa bo zapihal zahodnik.

Sončno bo z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več v vzhodnih krajih. Pihal bo severni do severovzhodni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER