Torek, 23. novembra 2021

Čez srednjo Evropo se proti vzhodu pomika oslabljena vremenska fronta. Na vreme pri nas vpliva predvsem sredozemski ciklon. Od severovzhoda k nam doteka nekoliko hladnejši zrak.

Pretežno jasno vreme bo. Po nižinah bo pihala zmerna, ob morju okrepljena burja, predvsem v Trstu, kjer bodo ponoči in zjutraj sunki okrog 90 km/h. Na območju Trbiža bo zjutraj sprva še nekaj oblačnosti, popoldne se bo delno razjasnilo. V visokogorju bo pihal zmeren severni veter.

Danes dopoldne se bo delno zjasnilo. Ponekod bo pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem do 8, v alpskih dolinah okoli -2, najvišje dnevne od 4 do 8, na Primorskem do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER