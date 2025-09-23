Torek, 23. septembra 2025

Vremenska fronta je dosegla zahodni del Alp in severno Sredozemlje. Pred njo doteka k nam od jugozahoda topel in postopno bolj vlažen zrak.

Pretežno oblačno bo z občasnimi plohami in možnimi nevihtami. Ob obali, zlasti v zahodnem delu, bo pihal zmeren veter vzhodnih do jugovzhodnih smeri.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in posameznimi nevihtami.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.