Torek, 24. decembra 2019

Za vremensko fronto se iznad jugozahodne Evrope nad Alpe širi območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje s severozahodnimi vetrovi postopno bolj suh zrak.

Dopoldne bo jasno do rahlo oblačno vreme, sredi dneva bo nekaj več spremenljivosti, zvečer bo spet bolj jasno. V visokogorju nad 2000 m bo pihal okrepljen severozahodnik. V nižinskem pasu bodo ponoči lahko nastale meglice ali megla.

Pretežno jasno bo, sredi dneva in popoldne ponekod zmerno oblačno. Dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, v alpskih dolinah do -5, ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 4 do 10, na Primorskem do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER