Torek, 24. januarja 2023

V nižinskem pasu in na obali bo zjutraj pretežno oblačno vreme, čez dan bodo možne rahle krajevne padavine. Ob morju bo pihala zmerna do okrepljena burja.

Na Primorskem bo sprva delno jasno, popoldne se bo pooblačilo. Pihala bo šibka burja. Drugod bo oblačno, padavine se bodo od severovzhoda znova razširile nad večji del Slovenije. Po nižinah bo povečini deževalo, nad nadmorsko višino okoli 500 m pa snežilo.

Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA