Torek, 24. marca 2020

Dopoldne bo jasno. Po nižinah bo lahko zmrzovalo, predvsem v zavetnih legah. Popoldne bo spremenljivo. Še bo pihala močna burja ob obali in v visokogorju, zmerna pa po nišinah in kotlinah.

Oblačnost bo proti vzhodu naraščala, na zahodu bo ostalo precej jasno. Dopoldne bo na Primorskem pihala zmerna do močna burja, ki bo popoldne oslabela, v notranjosti bo pihal okrepljen severovzhodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo na Primorskem od -5 do -2, najvišje dnevne do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER