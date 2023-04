Torek, 25. aprila 2023

Nad vzhodno polovico Evrope je obsežno ciklonsko območje. Vremenska fronta bo čez dan prešla naše kraje. Pred njo bo dopoldne z jugozahodnim vetrom k nam pritekal vlažen, popoldne pa s severnim vetrom hladnejši zrak.

Pretežno oblačno bo; čez dan se bodo pojavljale zmerne do znatne padavine; vmes bodo možne tudi plohe in nevihte. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini okoli 1300 m, a sredi dneva se bo lahko prehodno spustila do 1000-1100 m. V večernih urah bo na obalnem območju zapihala zmerna do okrepljena burja.

Danes bo zjutraj po nekaterih nižinah sprva megla. Čez dan bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, deloma plohami in posameznimi nevihtami.

Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA