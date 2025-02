Prevladovalo bo oblačno vreme. V nižinah in na Krasu bo prisotna nizka oblačnost. Popoldne bodo možne rahle padavine, ki bodo manj verjetne na območju Karnije. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1400-1600 m.

Danes bo pretežno oblačno, popoldne bo v zahodnih krajih pričelo rahlo deževati. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne od 8 do 13 stopinj C.