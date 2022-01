Torek, 25. januarja 2022

Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka, ki sega tudi proti Rusiji, nad Egejskim morjem pa je plitev ciklon. Od severa priteka nad naše kraje hladen in vlažen zrak.

V hribih bo spremenljivo do rahlo pooblačeno. Sprva bodo ponekod po deželi možne meglice, še zlasti v predalpskem svetu. Zmrzovalo bo nad 2000 metri. Drugod po nižini in in ob obali bo oblačno.

Pretežno jasno bo, dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo dopoldne pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER