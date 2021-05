Torek, 25. maja 2021

Nad severnim Sredozemljem je ciklonsko območje, ki z vremensko fronto vpliva tudi na vreme pri nas. Od jugozahoda priteka v višinah k nam vlažen in razmeroma topel zrak.

Ob morju bo prevladovalo zmerno oblačno vreme, v nižinskem pasu bo spremenljivo, v hribih pa oblačno. Pozno dopoldne se bodo sprva v hribovitem svetu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo popoldne in zvečer širile proti ravninskemu pasu; ob morju bodo pa manj verjetne. Na obalnem območju bo sprva pihal zmeren južni do jugozahodni veter, od popoldneva bo v nižinskem pasu zapihal zmeren severnik, ob morju pa burja. V Alpah bo v glavnem snežilo nad 2200 m, krajevno in občasno pa lahko popoldne do 1500 m.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo še pojavljale krajevne padavine, deloma plohe.

Jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 15 do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER