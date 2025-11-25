Torek, 25. novembra 2025

Dopoldne bo še oblačno s padavinami. Srdi dneva se bo zjasnilo po nižinah in ob obali. Od večera pa se bo spet pooblačilo, možne bodo padavine, začela bo pihati burja.

Oblačno bo z občasnimi padavinami, ki bodo popoldne slabele in ponekod ponehale. Meja sneženja bo večinoma nad okoli 1300 m, le na severozahodu bo lahko snežilo do alpskih dolin. Na Primorskem in Notranjskem bo sprva pihal okrepljen južni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.