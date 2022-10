Torek, 25. oktobra 2022

Nad severnim Atlantikom in zahodno Evropo je obsežno ciklonsko območje. Hladna fronta je dosegla Alpe in se pomika v severno Sredozemlje. Z vetrovi južnih in zahodnih smeri doteka nad naše kraje precej vlažen in topel zrak.

Dopoldne bo še prevladovalo bolj oblačno vreme. Še se bodo pojavljale zmerne do ponekod bolj znatne padavine, lahko tudi obilne v Julijskih Predalpah. Na vzhodnem pasu bodo možne tudi plohe in nevihte, ki se bodo sredi dneva lahko pojavljale tudi med Goriškim območjem in Kraško planoto. Popoldne splošno izboljšanje z delnimi razjasnitvami.

Sprva bo oblačno s padavinami, lahko bo tudi zagrmelo. Zapihal bo severni veter. Dež bo čez dan slabel in popoldne večinoma že ponehal. Od severa se bo postopno jasnilo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA