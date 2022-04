Torek, 26. aprila 2022

Dopoldne bo oblačno z razpršenimi padavinami, ki bodo zmerne ali obilne. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1800 m. Čez dan bo spremenljivo, obširnejše razjasnitve bodo ob morju, po nižinah in v gorah pa bo še možen dež. Od večera bo spet močno deževalo, možne so tudi nevihte. Meja sneženja se bo spustila na okoli 1500 m.

Spremenljivo do pretežno oblačno bo. Dopoldne bodo posamezne plohe, ki bodo popoldne pogostejše. Najmanj padavin bo na vzhodu. Ob morju bo pihal šibak jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, v alpskih dolinah okoli 4, najvišje dnevne na severozahodu okoli 12, drugod od 14 do 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER