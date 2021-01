Torek, 26. januarja 2021

Nad severno Italijo in severnim Jadranom nastaja novo ciklonsko območje, ki bo s svojim obrobjem nekoliko vplivalo tudi na vreme pri nas. Od severovzhoda k nam doteka razmeroma hladen in vlažen zrak.

Jasno do rahlo pooblačeno bo. Ponoči bodo tla po nižinah poledenela. V višjih legah bodo pihali zmerni do močni severozahodni vetrovi.

Danes bo povečini sončno z nekaj zmerne oblačnosti. Dopoldne bo ponekod po nižinah megleno.

Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2, v alpskih dolinah ter v mraziščih Notranjske okoli -10, najvišje dnevne od -1 do 4, na Primorskem okoli 8 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER