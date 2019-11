Sprva bo spremenljivo oblačno vreme, čez dan se bo oblačnost gostila. Zvečer bo na obalnem območju že možen rahel dež.

V notranjosti bo večinoma oblačno ali megleno. Na Primorskem bo sprva še sončno, proti večeru pa se bo zmerno pooblačilo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, najvišje dnevne od 7 do 9, na Primorskem do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER