Torek, 26. oktobra 2021

Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo slabi. Od juga in zahoda se nam bližata dve vremenski motnji, ki bosta vplivali na vreme pri nas.

Napoved je delno negotova: po vsej verjetnosti bo dopoldne sprva bolj oblačno, možne bodo tudi rahle padavine. Popoldne ali zvečer se bo razjasnilo, na obalnem območju bo zapihala zmerna burja.

Pretežno oblačno bo, predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bo prehodno rahlo deževalo. Burja na Primorskem se bo zvečer znova nekoliko okrepila.

Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER