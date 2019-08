Torek, 27. avgusta 2019

V nižinskem pasu in na obali bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme. V hribovitem svetu bo dopoldne sprva rahlo oblačno, popoldne pa bodo možne krajevne plohe ali posamezne kratkotrajne nevihte. Po nižinah bodo nevihte manj verjetne. Ob morju bo zjutraj še pihal burin, čez dan pa zmorec. Še bo nadpovprečno toplo za ta letni čas.

Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo oblačnost trgala. Zlasti popoldne bo nekaj ploh in neviht.

Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem do 31 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER