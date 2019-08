Jutri bo vreme sončno do oblačo, popoldne bo spremenljiva oblačost v notranjosti. Na vseh območih bodo mone krajevne plohe in kakšna nevihta, predvsem v popoldanskih in večernih urah.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER