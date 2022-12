Torek, 27. decembra 2022

Nad severozahodno Evropo je ciklonsko območje. Vremenska fronta se prek zahodne Evrope pomika proti vzhodu. Pred njo priteka k nam z jugozahodnim vetrom topel in vlažen zrak.

V gorah in zahodnem delu dežele bo rahlo pooblačeno, drugod pa spremenljivo z več oblačnosti proti Krasu in Trstu. Dopoldne bo vlažno z možnostjo megle po nižinah. Zvečer bo ob morju začela pihati zmerna burja. Zrak bo postal bolj suh. Temperature bodo za ta letni čas zelo blage.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem dopoldne bo ponekod v južni Sloveniji občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo sredi dneva zapihala šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 0 do 6, ob morju okoli 9, najvišje dnevne v večjem delu Slovenije od 6 do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA