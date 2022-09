Torek, 27. septembra 2022

Dopoldne bo prevladovalo oblačno vreme, pojavljale se bodo padavine, nad okoli 1800 m bo občasno snežilo. Lokalno bodo padavine lahko tudi izdatnejše, zlasti na vzhodnem pasu, kjer bodo možne plohe in kakšna nevihta. Popoldne bodo sprva na območju Karnije možne delne razjasnitve. Ob morju bo dopoldne sprva pihal zmeren južni veter.

Oblačno bo in deževno, vmes bodo tudi posamezne nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja.

Jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 11 do 17, na Primorskem ter v jugovzhodnih krajih okoli 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA