Torek, 28. aprila 2020

Na obalnem območju bo rahlo oblačno s krajevnimi vetrovi. V hribovitem svetu bo oblačnost gostejša tudi z občasnimi padavinami in kakšno popoldansko ploho ali nevihto. V nižinskem pasu bo prevladovala spremenljiva oblačnost in verjetnost padavin bo precej majhna.

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Več oblačnosti bo v zahodni Sloveniji in predvsem tam bodo popoldne posamezne plohe, lahko kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 13, najvišje dnevne bodo od 17 do 24 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER