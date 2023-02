Torek, 28. februarja 2023

Prevladovalo bo zmerno do spremenljivo vreme. Na obalnem območju bo pihala okrepljena burja, ki bo nekoliko močnejša v Trstu in na Kraški planoti.

Povečini bo oblačno, ponekod v zahodni in severni Sloveniji pa se bodo oblaki občasno trgali. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ki se bo zvečer spet krepila.

Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, na Goriškem in ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 0 do 5, na Primorskem do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA