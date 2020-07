Torek, 28. julija 2020

Nad Sredozemljem se krepi območje visokega zračnega tlaka. Z zahodnikom v višinah k nam priteka postopno bolj topel in suh zrak.

Jasno do rahlo oblačno bo; pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Popoldne bo po nižinah vroče, v hribovitem svetu bo lahko nastala zmerna kopasta oblačnost.

Danes bo pretežno jasno in vroče.

Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER