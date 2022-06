Torek, 28. junija 2022

Sprva bo pretežno jasno vreme. Čez dan se bodo na nebu pojavljali visoki koprenasti oblaki, zmerno do spremenljivo oblačno bo. Predvsem v nižinskem pasu bo zelo vroče. Pihali bodo krajevni vetrovi, lahko bolj okrepljeni na obali. Od popoldneva se bodo v hribih pojavljale nevihte, lahko tudi močnejše. Zvečer se bodo nadaljevale nevihte in se razširile tudi na druga območja; ponekod bodo možni močnejši nalivi in tudi okrepljeni do močni sunki vetra. popoldne se bodo ponekod pojavljale krajevne plohe in nevihte. Pihali bodo lokalni vetrovi. V nižinskem pasu bo popoldne vroče in soparno.

Sprva bo precej jasno, popoldne pa bo predvsem na zahodu več spremenljive oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo posamezne nevihte. Pihal bo vzhodnik, na Primorskem zahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 21, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA