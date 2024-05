Torek, 28. maja 2024

Nad srednjo Evropo, severnim Sredozemljem in Balkanom je šibko območje visokega zračnega tlaka. Vremenska motnja je od zahoda dosegla Alpe in bo vplivala na vreme pri nas.

Pretežno oblačno bo z razpršenimi plohami in nevihtami, ki bodo bolj verjetne v popoldanskih urah in v gorah. Na obali se bo razjasnilo, popoldne bodo možne plohe ali nevihte. Od večera bo na obali zapihala zmerna burja.

Danes dopoldne se bodo krajevne padavine začele pojavljati v večjem delu države. Vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bo zapihal severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju 16, najvišje dnevne od 15 do 21, na Primorskem in v jugovzhodni Sloveniji do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.