Torek, 28. marca 2023

Nad vzhodnim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje, nad zahodno Evropo pa se krepi območje visokega zračnega tlaka. Za hladno fronto, ki je ponoči prešla Slovenijo, doteka k nam od severa v višinah hladen, nestabilen in postopno bolj suh zrak.

Prevladovalo bo jasno vreme. V višjih legah bo pihal zmeren severozahodnik, ob obali pa jug. Proti večeru se bo pooblačilo.

Povečini bo sončno z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, na severovzhodu ni izključena kakšna ploha. Pihal bo severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA