Torek, 28. novembra 2023

Nad zahodno Evropo se poglablja območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska fronta se bliža Alpam. Pred njo doteka k nam od jugozahoda nekoliko toplejši in postopno bolj vlažen zrak.

Dopoldne bodo predvsem proti vzhodu možne rahle padavine na nadmorski višini okrog 600-800 m pa bo mogoče tudi rahlo zasnežilo. Popoldne in proti večeru pa se bo jasnilo.

Dopoldne bo dež od zahoda povsod ponehal in oblačnost se bo trgala. Popoldne in zvečer pa bo prišlo do posameznih ploh.

Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, ob morju in na Goriškem okoli 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA