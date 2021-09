Torek, 28. septembra 2021

eNad Alpami je šibko območje visokega zračnega tlaka, čez srednjo Evropo pa se pomika oslabljena višinska dolina s hladnim zrakom. S šibkimi vetrovi zahodnih smeri doteka nad naše kraje razmeroma topel in vlažen zrak.

Pretežno jasno bo, ob morju bo dopoldne pihala šibka burja, čez dan pa rahli krajevni vetrovi.

Sprva bo precej jasno z meglo po nekaterih nižinah. Čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti, od zahoda se bo navlekla tudi koprenasta oblačnost.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER