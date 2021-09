Nad Alpami, Balkanom in osrednjim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi zahodnimi do jugozahodnimi vetrovi doteka k nam topel in v nižjih zračnih plasteh nekoliko bolj vlažen zrak.

Danes bo deloma jasno, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Jutri se bo oblačnost spet povečala, občasno bo rahlo deževalo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER