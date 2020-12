Torek, 29. decembra 2020

Pretežno oblačno bo z močnimi do ponekod obilnimi padavinami, zlasti na vzhodu. Meja sneženja bo nad okoli 400 m. Na obali bo pihal zmeren do občasno močan jugozahodnik.

Danes bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, najmanj jih bo na vzhodu. Po nižinah bo povečini deževalo. Predvsem v severovzhodnih krajih ter na zahodu bo pihal jugozahodni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo v alpskih dolinah okoli 0, drugod od 2 do 9, ob morju do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER