Torek, 29. junija 2021

Nad srednjo Evropo, Balkanom in Sredozemljem je območje enakomernega zračnega tlaka. Od jugozahoda priteka k nam suh in zelo topel zrak.

Pretežno jasno bo in vroče, zlasti po nižinah; od popoldneva bo zapihal zmeren južni do jugozahodni veter, ki bo okrepljene jakosti v visokogorju. V hribih bo v večernih urah lahko nastala kakšna nevihta, zlasti v Predalpah, a bo možna tudi v zgornji ravnini. Krajevno bo kakšna nevihta lahko močnejše narave.

Pretežno jasno bo, pihati bo začel jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 30 do 37 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER