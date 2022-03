Torek, 29. marca 2022

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, ki počasi slabi. Ob šibkih vetrovih zahodnih smeri nad naše kraje še vedno doteka topel in suh zrak.

V glavnem bo bo spremenljivo vreme. Proti večeru niso izključene krajevne padavine.

Na Primorskem in Notranjskem bo zmerno oblačno, drugod bo še dokaj sončno. Jugozahodni veter se bo čez dan nekoliko okrepil.

Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na vzhodu do 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER