Torek, 29. novembra 2022

V hribovitem svetu bo oblačno vreme; v nižinskem pasu in na obali pa pretežno oblačno. V hribih bo do popoldneva možen rahel dež, nad okoli 500-700 m bo lahko naletaval sneg. V nižinskem vzhodnem pasu in na obali bo pihala zmerna burja; zvečer se bo predvsem na Kraški planoti in v Trstu burja nekoliko okrepila.

Danes bo oblačno in povečini suho. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, ki se bo popoldne krepila.

Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 2, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne od 0 do 4, na Primorskem okoli 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA