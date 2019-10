Torek, 29. oktobra 2019

Danes bo spremenljivo do oblačno vreme z rahlimi padavinami predvsem ob obali, kjer bo dopoldne zapihala zmerna burja. Temperature bodo postopoma padale. Zvečer in ponoči se bo burja okrepila.

Danes bo oblačno, občasno bo deževalo. Zvečer se bo meja sneženja spustila do okoli 1400 m nadmorske višine. Pihal bo severovzhodni veter, burja na Primorskem se bo popoldne krepila.

Temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem od 12 do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER