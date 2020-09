Torek, 29. septembra 2020

Nad severnim Sredozemljem in vzhodnimi Alpami je ciklonsko območje. Nad naše kraje bo še dotekal razmeroma vlažen zrak.

V glavnem bo prevladovala zmerna oblačnost; dopoldne bodo v spodnji nižini možne meglice ali megla v pasovih. V hribih bo sredi dneva prevladovala spremenljiva oblačnost. Ob morju bodo pihali šibki krajevni vetrovi.

Danes bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, ob morju okoli 11, v alpskih dolinah malo nad 0, najvišje dnevne od 15 do 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER