Nad južno Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka. Vremenska fronta je dosegla Alpe in se pomika proti vzhodu. Z jugozahodnikom k nam doteka precej topel in nekoliko bolj vlažen zrak.

Danes in jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER