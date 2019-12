Torek, 3. decembra 2019

Prevladovalo bo lepo in precej jasno vreme, na območju Trbiža se bo na dnu dolin zadrževala nizka oblačnost. Ob morju bo zapihala močna burja, na vzhodnem pasu pa bolj zmerna. Hladneje bo. Po nižinah bodo ponoči tla poledenela.

Danes bo dokaj jasno, več oblačnosti bo popoldne na vzhodu. Dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. Na Primorskem bo še pihala šibka do zmerna burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, na Primorskem do 5, najvišje dnevne od 0 do 6, na Primorskem do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER