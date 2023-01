Torek, 3. januarja 2023

Po nižinah in na obali bo v glavnem pretežno oblačno tudi z meglicami ali meglo. Na vzhodnem pasu se bo lahko pojavljalo rosenje, niso povsem izključene rahle padavine. V hribih pa bo v glavnem oblačno vreme. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 2200 m.

Zjutraj bo na severu in vzhodu še nekaj jasnine, na severovzhodu bo ponekod megleno, drugod bo večinoma oblačno. Dopoldne se bo povsod pooblačilo, predvsem v južni polovici Slovenije bo občasno rahlo deževalo.

Jutranje temperature bodo na severu od 1 do 6, drugod od 6 do 10, najvišje dnevne od 7 do 12, na jugovzhodu do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA