V hribovitem svetu bo zmerno oblačno vreme, v nižinskem pasu in obali pa spremenljivo.

Precej jasno bo. Dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, ki se bo predvsem na Primorskem zadrževala večji del dneva.

Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER