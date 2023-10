Torek, 3. oktobra 2023

Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi zahodnimi vetrovi doteka k nam topel in v višinah suh zrak.

V glavnem bo rahlo oblačno vreme zaradi koprenaste oblačnosti v višjih legah. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Še bo nadpovprečno toplo za ta čas, ozračje bo bolj vlažno od prejšnjih dni.

Danes bo pretežno jasno, v Posočju ter v hribih severne Primorske bo nekaj oblačnosti. Dopoldne bo po nižinah megla. Čez dan bo marsikje zapihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj C.

