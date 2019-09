Torek, 3. septembra 2019

Vremenska fronta je dosegla srednjo Evropo in Alpe in bo prešla tudi naše kraje. Pred njo v višinah od jugozahoda priteka k nam še razmeroma topel in vse bolj vlažen zrak.

Dopoldne bo oblačno, na obalnem območju bo pihala močna burja, po nižinah pa zmerna. Še se bodo pojavljale občasne padavine. Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Hladno bo.

Dopoldne bo dež povsod ponehal, od severa se bo postopno jasnilo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER